82 % der Österreicher wollen im Ausland leben

Eine Umfrage der Sprachlern-App "Babbel" unter rund 2.500 Europäern zeigt, welch hohen Stellenwert Auslandsaufenthalte haben. So träumen allein 82 Prozent der befragten Österreicher davon, einmal in einem anderen Land zu leben und zu arbeiten.

Der Vorteil liegt für viele auf der Hand: 74 Prozent sind davon überzeugt, dass ein Auslandsaufenthalt ihre Karriere entscheidend fördern würde. Europäische Nachbarn wie Frankreich, Spanien und das Vereinigte Königreich stehen dabei ebenso auf der Wunschliste wie China, Brasilien oder Neuseeland.

Beruflicher Erfolg

Der Traum vom Ausland wird schon früh gepflegt: Fast alle befragten österreichischen Eltern (87 %) ermutigen ihre Kinder dazu, Zeit in einem anderen Land zu verbringen und eine neue Sprache zu lernen. 70 Prozent der österreichischen Eltern gaben an, dass sie ihre Kinder dabei unterstützen wollen ins Ausland zu gehen und eine andere Sprache zu lernen. Dabei steht das Sprachenlernen zur Persönlichkeitsentwicklung für österreichische Eltern im Vordergrund, gefolgt von beruflicher Zukunft. An dritter Stelle gaben österreichische Eltern an, dass es heutzutage essentiell sei, mehrere Sprachen zu sprechen.

Angst vor Sprachbarrieren

Laut dem österreichischen Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres (BMEIA) leben im November 2018 574.000 Österreicher im Ausland. Was hält also die meisten Österreicher davon ab, ihrem Wunsch nachzugehen und eine Zeit im Ausland zu verbringen? In erster Linie sind das Verpflichtungen zu Hause (63 %), direkt gefolgt von mangelnden Sprachkenntnissen: Jeder Fünfte der hiergebliebenen Österreicher gibt an, allein wegen der Sprachbarriere auf eine Bewerbung im Ausland verzichtet zu haben.

Wie aber ist es mit denjenigen, die sich ihren Traum erfüllen konnten? Tatsächlich haben 48 Prozent vorgesorgt und die Sprache des Ziellandes bereits vor ihrem Umzug gelernt, die meisten in der Schule – aber auch in einem Sprachkurs, mit Büchern oder mithilfe einer Sprachlern-App. Ganze 66 Prozent konnten bereits bei ihrer Ankunft einfache Unterhaltungen in der Landessprache führen.

Und das hat sich gelohnt: 86 Prozent der Befragten bejahen, dass sich ihnen durch ihren Auslandsaufenthalt bessere Berufschancen und Beförderungsmöglichkeiten eröffnen oder bereits eröffnet haben. 62 % bestätigen, dass ihnen die Arbeit in einem anderen Land dabei hilft oder geholfen hat, ihre Karriere voranzubringen – und das auch nach ihrer Rückkehr nach Österreich.

Deshalb zeiht es Österreicher ins Ausland:

(Mehrfachnennungen möglich):

•Um mehr Geld zu verdienen 48 %

•Um eine neue Kultur kennenzulernen 41 %

•Um mit einem neuen Job anzufangen 10 %

•Um eine Beziehung im gleichen Land führen zu können 7 %

•Sonstiges 10 %

Was Österreicher im Ausland am meisten vermissen, sehen Sie in der Fotostrecke oben.

