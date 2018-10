Am Nil dem Winter entfliehen

Diese Reise schafft den gewagten Spagat zwischen entspannendem Badeurlaub, aufregendem Städtetrip und einzigartigem Kulturprogramm.

Allesreise.at bietet eine zweiwöchige Ägypten-Reise an – im

Zeitraum von Dezember 2018 bis April 2019. Die Highlights: zwei

Tage in Kairo und Besichtigung der Pyramiden von Gizeh, eine Woche Nilkreuzfahrt am Fünf-Sterne-Schiff Solaris II in der

Außen-Balkonkabine mit Vollpension, sieben Tage Badeurlaub am Roten Meer im Vier-Sterne-Hotel The Movie Gate – mit all inclusive. Preis: ab 1.299 Euro.

Die zweiwöchige Nilkreuzfahrt an Bord des 5-Sterne- Kreuzfahrtschiffs Nile Vision von Kairo bis Assuan mit 19 Nil-

Ausflügen kostet 2.299 Euro (ab März 2019).

