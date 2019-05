Auge in Auge mit dem Drachen von Gringotts

Die "The Making of Harry Potter"-Tour in den Warner-Bros.-Studios in London ist ein Muss für jeden Fan des Zauberers. Die neuste Attraktion ist die nachgebaute Zaubererbank Gringotts.

Auf rund 1.500 Quadratmetern wurde die von Kobolden geführte Bank zweimal aufgebaut: Einmal so, wie sie am Anfang der Filme zu sehen ist, und einmal die zerstörte Variante für das Ende der Reihe.

Die Liebe zum Detail ist überall ersichtlich: Sogar die Notizblätter der Kobolde am Schalter sind beschriftet, an jedem einzelnen Schalter stehen Tinte, Federn und weitere Dekorationen.

Ein besonderes Highlight erwartet die Besucher allerdings im zerstörten Teil: Der riesige Wachdrache der Zaubererbank kommt feuerspeiend und mit viel Getöse auf sie zu. Die Simulation wirkt dank 4-D-Effekten wie heiße Luft, die einem ins Gesicht bläst: faszinierend echt.

"The Making of Harry Potter" - Studio-Tour London

