Búzios – ein Urlaubsort wie im Bilderbuch

Bem vindo a Armação dos Búzios! Bis in die 1960er-Jahre war dieser malerische Ort nordöstlich von Rio de Janeiro ein verschlafenes Fischerdorf und der Tourismus kaum entwickelt.

Mittlerweile ist Búzios eines der beliebtesten Reiseziele in Brasilien. Den Hype hat die französische Schauspielerin Brigitte Bardot ausgelöst. Sie machte hier 1964 mit ihrem brasilianischen Lover Bob Zagury Urlaub und wurde dabei auf Schritt und Tritt von Paparazzi begleitet. Seither ist Búzios international bekannt.

In Búzios ist man Madame Bardot deshalb zu ewigem Dank verpflichtet. Eine Promenade wurde nach ihr benannt und eine Statue angefertigt, eines der beliebtesten Fotomotive der Touristen.

Ein Strand schöner als der andere

Urlauber kommen aber primär wegen der traumhaften Strände hierher. 22 sind es an der Zahl und einer ist herrlicher als der andere. Búzios' Übername ist "Resort City", über 500 Hotels buhlen auf der Halbinsel um Feriengäste.

Trotzdem hat der ehemalige Fischerort seinen Charme nicht verloren. Denn an den meisten Stränden besteht ein Bauverbot. Außerdem dürfen keine Häuser mit mehr als zwei Stockwerken gebaut werden. Große Hotelkomplexe findet man in Búzios daher nicht.

Die meisten Feriengäste kommen aus Argentinien und Chile. Der Badeort lässt sich super mit einer Reise nach Rio de Janeiro kombinieren, das nur zwei bis drei Autostunden entfernt liegt.

Das ganze Jahr über scheint hier die Sonne

Die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur bewegt sich ganzjährig zwischen 25 Grad (Wintermonate Juni bis August) und 29 Grad Celsius (Sommermonate Dezember bis Februar). Als beste Reisezeit gelten Februar und Mai bis Oktober, weil dann am wenigsten Niederschlag fällt. Grundsätzlich ist Búzios aber eine Ganzjahresdestination.

Einige Strände sind vom Zentrum aus zu Fuß zu erreichen, zu den anderen gelangt man am einfachsten mit dem Mietwagen, einem Taxi oder auf einer Bootstour. Dabei kann man die Strände vom Meer aus bewundern und natürlich selbst abtauchen. Die Meerestemperatur variiert zwischen 22 und 25 Grad Celsius.

Falls Sie also eine Reise nach Rio de Janeiro planen, sollten Sie diesen traumhaften Ort an der Costa do Sol auf jeden Fall im Hinterkopf behalten.

