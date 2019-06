Camping ist kein Billig-Urlaub mehr

Sein Image als Billig-Urlaub scheint Camping in den letzten Jahren eingebüßt zu haben. Denn inzwischen ist es zu einer Trendurlaubsform geworden. In großen Teilen Europas ist ein starker Preisanstieg zu verzeichnen. Wir zeigen Ihnen, wo sie noch günstig campen können und welche die teuersten Länder sind.

Mittlerweile schwanken die Preise zwischen 11 und 36 Euro pro Nacht für einen Stellplatz und zwei Personen. Das hat eine Analyse des Onlineportals "www.camping.info" ergeben, das 23.000 Campingplätze miteinander verglichen hat.

Am meisten zahlt man in der Schweiz und Italien

Nimmt man eine Nacht in der Hauptsaison als Richtwert, ist die Schweiz das teuerste Land. Hier müssen Camper mit Kosten von 36 Euro pro Nacht rechnen, auch in Italien. In Kroatien und Spanien sind es 34 Euro. Unter 30 Euro zahlt man dann in Dänemark. Deutschland ist im Vergleich zu anderen zentraleuropäischen Destinationen mit fast 24 Euro relativ günstig.

Das gesamte Ranking:

Schweiz: 36,34 Euro

Italien: 36,18 Euro

Kroatien: 34,42 Euro

Spanien: 33,58 Euro

Dänemark: 29,31 Euro

Österreich: 29,28 Euro

Slowenien: 27,36 Euro

Russland: 26,83 Euro

Norwegen: 25,47 Euro

Großbritannien: 25,33 Euro

Griechenland: 24,60 Euro

Finnland: 24,15 Euro

Frankreich: 24,15 Euro

Schweden: 24,08 Euro

Deutschland: 23,83 Euro

Luxemburg: 23,41 Euro

Irland: 23,38 Euro

Niederlande: 23,28 Euro

Island: 22,05 Euro

Belgien: 20,88 Euro

Ungarn: 19,75 Euro

Litauen: 18,41 Euro

Portugal: 18,09 Euro

Estland: 17,78 Euro

Serbien: 17,14 Euro

Slowakei: 16,97 Euro

Bosnien-Herzegowina: 16,95 Euro

Lettland: 16,63 Euro

Ukraine: 16,50 Euro

Tschechien: 16,47 Euro

Polen: 16,07 Euro

Montenegro: 15,58 Euro

Bulgarien: 15,14 Euro

Rumänien: 14,73 Euro

Türkei: 14,49 Euro

Albanien: 13,07 Euro

Nordmazedonien: 12,53 Euro

Moldawien: 12,00 Euro

Weißrussland: 11,29 Euro





