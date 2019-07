Das ist der lustigste Flugbegleiter aller Zeiten

Ein Flugbegleiter von Westjet Airlines sorgt für Lacher. Seine Darbietung der Sicherheitsinstruktionen landete per Video im Netz und begeistert Tausende User.

Der Flugbegleiter beweist nicht nur viel Humor, sondern auch schauspielerisches Talent. Die Passagierin, die die lustigen Szenen gefilmt hat, kann sich kaum vor lauter Lachen halten und auch die anderen Fluggäste scheinen sich köstlich zu amüsieren.

Kein Wunder, verpasst der Steward in seiner betont überschwänglichen Art der sonst meist langweilen Sicherheitsdurchsage frischen Wind.

Die Szenen wurden während eines Flugs von Calgary nach Arizona am 19. Juni aufgenommen. "Als er die Sicherheitsdemo startete, waren wir sofort begeistert! In 61 Jahren habe ich noch nie so einen Flugbegleiter erlebt, der die Passagiere so in seinen Bann ziehen konnte. Alle haben geklatscht...", schreibt die begeisterte Passagierin zum Video, das sie auf YouTube hochgeladen hat.

