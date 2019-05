Das ist die vielleicht magischste Reise der Welt

Die «The Making of Harry Potter»-Tour in den Warner-Bros.-Studios in London ist ein Muss für jeden Fan des Zauberers. In den Studios, in denen auch große Teile der Filme gedreht wurden, befindet sich heute die größte Sammlung von Requisiten, Kostümen und Schauplätzen aus den Harry-Potter-Filmen.

Die neuste Attraktion ist die nachgebaute Zaubererbank Gringotts. Auf rund 1500 Quadratmetern wurde die von Kobolden geführte Bank zweimal aufgebaut: Einmal so, wie sie am Anfang der Filme zu sehen ist, und einmal die zerstörte Variante für das Ende der Reihe. Die Liebe zum Detail ist überall ersichtlich: Sogar die Notizblätter der Kobolde am Schalter sind beschriftet, an jedem einzelnen Schalter stehen Tinte, Federn und weitere Dekorationen.

Ein besonderes Highlight erwartet die Besucher allerdings im zerstörten Teil: Der riesige Wachdrache der Zaubererbank kommt feuerspeiend und mit viel Getöse auf sie zu. Die Simulation wirkt dank 4-D-Effekten wie heiße Luft, die einem ins Gesicht bläst: faszinierend echt.

Für Filmbegeisterte ohne Potter-Erfahrung geeignet

Die Ausstellung ist aber längst nicht nur für Leute geeignet, die wissen, was Muggel sind: Die Sets wurden mit sehr viel Liebe zum Detail (wieder) aufgebaut, und wer sich dafür interessiert, wie Filme produziert werden und wie viel Arbeit dahintersteckt, der kommt hier voll auf seine Kosten.

Bei der geführten Tour erfährt man viele Hintergrundgeschichten und Anekdoten über die Darsteller und Schauplätze. So sind beispielsweise die Zeichnungen im Fuchsbau der Weasleys tatsächlich von der damals 9-jährigen Bonnie Wright, die Ginny Weasley spielte, angefertigt worden. Und während Daniel Radcliffe (Harry Potter) während der Dreharbeiten sagenhafte 80 (!) Zauberstäbe zerstörte, liebte Tom Felton, der Draco Malfoy spielt, seinen so sehr, dass er alle acht Filme überstand.

Theaterbesuch

Wenn man als Harry-Potter-Fan schon mal in London ist, sollte man sich keinesfalls das zweiteilige Theaterstück «The Cursed Child» entgehen lassen. Die Geschichte von J.K. Rowling setzt 19 Jahre nach dem letzten Roman an und wurde nie verfilmt. Unbedingt frühzeitig buchen: Die Shows im Palace Theatre sind oft Wochen im Voraus ausverkauft.

