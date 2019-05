Das sind Hollands 10 schönste Strände

Gemeinsam mit idyllischen Fischerorten, pittoresken Leuchttürmen und köstlichem Essen wird Holland zu einem perfekten Ziel für einen erholsamen Strandurlaub – hier sind die zehn schönsten Plätze dafür:

1 Weitläufige Dünen in Domburg

Domburg in der Provinz Zeeland gehört zu den ältesten Seebädern der Niederlande. Vor den weitläufigen Dünen am Meer gibt es zahlreiche kleine Hütten, die Besucher für einen erholsamen Tag am Strand mieten können: Ein perfekter Ort, um auf den Liegestühlen zu entspannen und die Wertsachen während des Badens sicher zu verstauen. Besonders komfortabel für Badeurlauber sind die vielen Pavillons, der Verleih von Sonnenliegen und -schirmen und die sanitären Anlagen. Ein Tipp: Nach einem entspannten Tag am Strand sollten Urlauber den historischen Stadtkern Domburgs, der direkt hinter den Dünen beginnt mit seinen malerischen kleinen Häusern und tollen Geschäften besuchen.

2 Besonders sauber am Strand von Ameland

Der Strand auf der westfriesischen Insel Ameland gehört zu den saubersten der Niederlande und wurde dafür sogar schon mehrfach mit der blauen Flagge, dem Gütezeichen für Strände, ausgezeichnet. Der Strand ist 27 Kilometer lang, fällt flach ins Meer ab und wird zum Landesinneren durch weite Dünen und eine 400 Hektar große Salzwiese begrenzt. Urlauber erhalten an vier Pavillons Getränke und Snacks und können sich Strandkörbe und Sonnenschirme mieten. Auch sanitäre Anlagen sind vorhanden. Bei Ebbe empfiehlt sich eine Wattwanderung im einzigartigen Naturraum, der sogar zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört.

3 De Koog - 30 Kilometer Sandstrand auf Texel

Texel, die größte der westfriesischen Inseln, liegt ganz im Norden der Niederlande. An ihrer Westküste erstreckt sich ein traumhafter feinsandiger Strand, der ganze 30 Kilometer lang ist: De Koog. Damit sich Besucher besser orientieren können, ist der Strand in verschiedene Abschnitte eingeteilt, die als Paal bezeichnet werden. Zum Schutz der Badegäste ist an einigen Abschnitten in den Sommermonaten ein Bademeister vor Ort. Für besonders erholsame Tage am Meer empfiehlt es sich, als Urlauber ein kleines Strandhäuschen zu mieten - direkt an der Nordsee.

4 Wassersport im Seebad Bergen aan Zee

Das Seebad Bergen aan Zee befindet sich in der Region Bergen. Der drei Kilometer lange Strand zählt zu den beliebtesten in den ganzen Niederlanden. Urlauber können sich aussuchen, ob sie lieber an einem etwas ruhigeren Abschnitt liegen möchten oder in der Nähe der Pavillons, wo tagsüber mit Musik für gute Laune gesorgt wird. Für Badegäste werden außerdem viele Wassersportmöglichkeiten angeboten, so können die Urlauber sich zum Beispiel im Segeln versuchen. Wer nach dieser Anstrengung Hunger hat, kann auf einer der Restaurantterrassen das traditionell niederländische Gericht Kibbeling genießen: frisches, in Backteig frittiertes Fischfilet.

5 Kitesurfen in Noordwijk aan Zee

Ein wahres Badeparadies erwartet Urlauber in der Gemeinde Noordwijk aan Zee mit seinen unzähligen Beachclubs und Pavillons. Auch für ausreichend Bewegung ist mit Wassersportarten wie Kitesurfen, Kajakfahren und Raften gesorgt. Wer es entspannter mag, der kann einen ausgedehnten Spaziergang am langen und breiten Sandstrand machen - auch im Winter. Besucher, die ihren Vierbeiner dabei haben, folgen dem ausgeschilderten Hundespaziergang entlang der Küste.

6 Grüne Dünen am Strand von Schiermonnikoog

Auf Schiermonnikoog befindet sich einer der schönsten Strände Hollands: Kilometerlang und mit fast 200 Metern einer der breitesten in Europa. Der Strand fasziniert Urlauber nicht nur mit seinem weichen Sand und einer seichten Küste, sondern auch mit den grünen Dünen, auf denen beispielsweise Strandhafer und Sanddorn wächst. Bei Ebbe können Badegäste Muscheln, Seesterne und Wattwürmer entdecken. An windigen Tagen bietet sich der breite Strand außerdem zum Drachensteigen an. Zur Sicherheit der Badegäste werden manche Abschnitte in der Hauptsaison von Rettungsschwimmern bewacht. An einigen Stellen ist auch Nacktbaden erlaubt.

7 Klares Wasser und heller Sand am Strand von Banjaard

In der Region Kamperland in Südholland liegt das Dorf De Banjaard mit seinem wunderschönen drei Kilometer langen Strand. Das klare Wasser und der weiße Sand sind bekannt - und der angrenzende Park beliebt bei Urlaubern. Es gibt dort Spiel- und Sportplätze, aber auch Supermärkte und Restaurants. Spaziergänger - auch die mit Hunden - dürfen sich über Ausflüge in den Dünen freuen.

8 Pudriger Sandstrand auf Terschelling

Scheinbar endlos, fast schneeweiß und pudrig ist der Sand auf der westfriesischen Insel Terschelling. Der Einstieg ins Wasser ist sehr flach, so dass sich dieses Strand-Kleinod besonders für Familien mit Kindern eignet. Zahlreiche Bars am Strand bieten schöne Terrassen, um sich bei einem Erfrischungsgetränk zu entspannen. Im Sommer findet das Oerol Festival mit vielen Konzerten und Aufführungen statt.

9 Strand ganz im Süden: Cadzand

Der südlichste Ort der Niederlande ist Cadzand - hier gibt es den gleichnamigen Strand, der zehn Kilometer lang ist. Er liegt mitten in einem weitläufigen Dünengebiet, in der Nähe gibt es Naturschutzgebiete, die Urlauber bei einem Spaziergang erkunden können. Am Strand gibt es ebenfalls verschiedene Strandpavillons, an denen Besucher Getränke und Snacks kaufen können - im Sommer freuen sich die Jüngsten über ein umfangreiches Kinderprogramm.

10 Partys am Meer: Zandvoort

Zu den beliebtesten Urlaubsorten in Holland gehört Zandvoort - der helle, neun Kilometer lange Sandstrand ist einer der Gründe dafür. Drei Kilometer des sauberen Strandes sind reserviert für Fans der Freikörperkultur. Es gibt schöne Cafés, kleine Geschäfte und Strandbars in dem Ort. Abends geht es dann wieder an den Strand: Denn dort legen im Sommer häufig DJs auf. Zandvoort eignet sich auch als Tagesausflug für Amsterdam-Reisende, denn der Ort ist mit dem Zug bequem von der niederländischen Hauptstadt aus erreichbar.

