Deshalb solltest du jetzt an den Winter denken

Bereits über den Winterurlaub nachgedacht? Nein? Dann wird es aber Zeit! Frühbucher können nämlich derzeit bis zu 30 Prozent sparen, wie TUI-Chefin Lisa Weding bei der Vorstellung des Winterprogramms 2019/20 verraten hat.

Falls die Ideen fehlen: Mit "Tours" startet TUI eine eigene Rundreisemarke mit über 100 Bustouren in 33 Ländern. Schwerpunktdestinationen sind dabei in der Ferne Kuba, Mexiko, Thailand, Kenia, Südafrika und Vietnam und in Europa Spanien, Portugal, Italien sowie Island, Irland, England und Schottland.

Darüber hinaus werden elf Hotels neu eröffnet – etwa auf den Malediven, den Kanaren und in Marokko. Massiv erleichtert werden soll auch die Auswahl und die Buchung von Aktivitäten am Urlaubsort. Alle Angebote sollen in Kürze vorab verfügbar sein.

Einige neue Destinationen

Neues gibt es auch für die Jüngeren – Glamping auf Bali, abgelegene Guesthouses auf den Malediven und coole Hostels in den USA. Neugierigen Globetrottern bietet TUI zudem erstmals Hotels in Nordmazedonien, Armenien, Usbekistan, der Ukraine und Georgien an.

(red)