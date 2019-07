Die spektakulärsten Flughäfen der Welt

Ein Swimmingpool auf dem Dach, ein Blick direkt aufs Rollfeld und eine Riesenrutsche, die über vier Stockwerke führt – all das wird Reisenden am Airport in Singapur geboten. Wenn man also mal ungewollt auf einem Flughafen strandet, dann am liebten hier.

Abenteuerlich geht es auch im karibischen Saint Martin (Sint Maarten) zu. Der Maho Beach liegt direkt neben dem Flughafen, was bedeutet, dass die Flieger nur sehr knapp über den Badegästen abheben und landen. Wer auf Nervenkitzel steht, ist hier also definitiv richtig.

Weitere außergewöhnliche Aiports werden im Video von "Abenteuer Leben" vorgestellt.

Sehen Sie hier: Die Flughafen-Hacks einer Flugbegleiterin:

Flughafen-Hacks

