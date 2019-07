Die ultimative Packliste für jede Reise

Eine visuelle Gestaltung in der Reiseplanung erleichtert den Prozess des Packens. In der Bildstrecke finden Sie die Basis-Packliste für Reisen und eine Einteilungsmöglichkeit nach Kategorien. Wenn Sie Wandern oder Backpacking planen, kann die Liste abgewandelt und erweitert werden.

Vor der Reise

Vielleicht müssen Sie noch jemanden organisieren, der Ihr Haustier füttert oder Ihre Pflanzen pflegt, (oder garantiert, dass die Katze die Pflanzen nicht isst), den Reisepass nachmachen, den Kühlschrank leeren, den Müll entfernen, Fenster schließen oder die Heizung ausstellen. Was auch immer es ist, es ist gut, sich zumindest einige Tage vor der Abreise mit dem Abschluss der Erledigungen zu befassen und alles schriftlich festzuhalten, um nichts zu vergessen.

Kleidung

Unterwäsche, Tops, Hosen, Kleider, Röcke, Schuhe, Sandalen, eine leichte Jacke, Badesachen

Hier bietet es sich an, möglichst zusammenpassend einzupacken, damit sich möglichst viele Kombinationsmöglichkeiten ergeben.

Kosmetik

Wenn Sie nicht sicher sind, was in der Unterkunft in welcher Menge zur Verfügung stehen wird und sie wenig mitnehmen wollen, reicht es aus, eine Flüssigseife einzupacken.

Zahnbürste, Zahnpasta, Bürste, eine Creme (für Augen und Gesicht braucht es nicht immer unterschiedliche Cremes), ein Haargummi, eventuell Tampons, Deo, Rasierer und eventuell ein Parfum gehört zur minimalen Grundausstattung.

Ausrüstung

Bei Bedarf Kontaktlinsen oder Brillen, Ohrstöpsel, Kugelschreiber, Lektüre und ein Strandtuch

Technik

Ladegerät, Kopfhörer und bei Bedarf ein E-Reader

Gesundheit

Allergietabletten, Pflaster, Sonnen- und Mückenschutz

Dokumente

Reisedokumente, Eintrittskarten, das Visum, eine EC-/Kreditkarte, ein Stadtplan, ein Reiseführer, der Führerschein, Versicherungen und Landkarten

