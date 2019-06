Die verträumteste Insel Italiens

Rührender kann man die Schönheit der Insel nicht beschreiben, als es der schüchterne Fischer Mario Ruoppolo im Filmklassiker "Der Postmann" getan hat. Da er sie nicht in Worte fassen kann, sammelt er Geräusche für eine Tonaufnahme an seinen Freund im Ausland. "Nummer eins: Die Wellen am Fuße der Bucht ... Nummer fünf: die traurigen Netze meines Vaters ... Nummer sieben: der Sternenhimmel ..."

Der Name dieser Insel ist Procida, sie liegt im Golf von Neapel und wirkt heute noch so idyllisch und verschlafen wie bei Erscheinen des Films im Jahr 1994. Die meisten Besucher entscheiden sich für eine der bekannten Schwesterinseln Capri oder Ischia und lassen Procida links liegen. Unbegreiflich, aber für die Insel ein Glück: Sie ist vom Maßentourismus verschont geblieben, große Hotelanlagen oder ein touristisches Angebot findet man hier nicht. Procida konnte sich ihre Ursprünglichkeit bewahren und ist immer noch ein Geheimtipp – selbst unter Italienern.

Italien wie im Bilderbuch

Ein Spaziergang über die vier Quadratkilometer kleine Insel fühlt sich an, als betrete man eine dreidimensionale Postkarte: Am Hafen sitzen die lokalen Fischer beisammen, flicken ihre Netze oder spielen Karten. Vor den Fenstern hängt die Wäsche zum Trocknen, Katzen liegen faul in der Mittagssonne und junge Mädchen verkaufen selbstgemachte Limonade am Straßenrand.

Allzu gedankenverloren sollte man jedoch nicht umherschlendern, denn in einem Punkt unterscheidet sich auch Procida nicht vom Rest Italiens: In vollem Garacho flitzen die Einwohner mit ihren Vespas und Autos durch die schmalen Gassen. Der Platz der Passanten ist in einer Einerreihe entlang der Hausmauer oder – wenn sich ein Fahrzeug durchdrängt, das breiter ist als ein Piaggo-Transporter, – in einem Hauseingang.

Süßes Inselleben

Zwischen Kakteen führt eine schmale Treppe über einen Felsen hinunter zum Strand. Das Meer ist im April noch ziemlich kühl, einige wagemutige Bambini stürzen sich schon kreischend in die Wellen, andere spielen am Strand Fußball. Ihre Eltern tauschen auf den Liegestühlen den neusten Klatsch aus und holen Snacks aus den Kühltruhen. Direkt am Strand liegt das Restaurant Girone, ein herrlicher Ort, laut und brechend voll mit Italienern. Zwischen Zitronensalat, lokalen Meeresfrüchten oder einer Pizza für 4 Euro staunt man, dass es so einen Ort in Italien noch gibt.

Procida liegt im Golf von Neapel:

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(20min)