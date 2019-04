Diese 13 Apps sollte jeder Weltenbummler kennen

1 Nichts vergessen: Packpoint

Gib ein, wann, wie lange, wohin und wie du verreist, ob mit Baby, zum Surfen oder für die Arbeit. Packpoint stellt dir eine individuelle Packliste zusammen.

2 Für Vegis: Happy Cow

Die App Happy Cow macht nicht nur Kühe glücklich, sondern auch reisende Vegetarier und Veganer. Hier finden sie einfach vegetarische Restaurants überall auf der Welt.

3 Grüße an Daheimgebliebene: Postagram

Designe deine Postkarte direkt vom Handy aus mit eigenen Fotos und verschicke sie an deine Liebsten auf der ganzen Welt.

4 Schöner planen: Mapify

Sitze auf der Couch und plane deine nächsten Ferien bequem anhand der schönsten Fotos anderer Reisender auf Mapify. Speichere die Destination und stelle deine Fragen dazu an die Community.

5 Schnell vernetzt: Free WiFi Finder

Das Clevere an dieser App ist die Offline-Funktion, mit der man überall sofort Cafés, Hotels und Läden mit gratis Wi-Fi findet.

6 Sehen helfen: Be My Eyes

Verlorenes finden, Straßenschilder lesen, übersetzen: Be My Eyes bringt Sehbehinderte via Video mit Sehenden zusammen, was gerade beim Reisen sehr praktisch sein kann.

7 Spontan übernachten: Hotel Tonight

Gerade irgendwo angekommen und noch keine Ahnung, wo du übernachten sollst? Mit Hotel Tonight kann man wahre Last-Minute-Schnäppchen machen, ab 9 Uhr morgens.

8 Trinkgeld weltweit: GlobeTips

Fettnäpfchen im Restaurant lassen sich einfach vermeiden mit Globe Tips. Die App errechnet das angemessene Trinkgeld deiner Rechnung für über 240 Länder.

9 Budget einhalten: Trail Wallet

Eine Reisebudget-App, gemacht von Reisenden für Reisende. Erhaltene Quittungen kann man einfach abfotografieren und der Betrag wird direkt in die App eingetragen. Warnt, wenn man das Tagesbudget überschreitet.

10 Sinnvoll umrechnen: Elk

Elk rechnet in kürzester Zeit sinnvolle Geldbeträge in deine vertraute Währung um. Vor allem praktisch, wenn man eine Apple Watch hat.

11 Toiletten finden: Flush

Wenn man muss, dann muss man eben. 190.000 öffentliche Toiletten sind weltweit auf dieser Gratis-App registriert.

12 Für die Kleinen: Yuggler

Eltern aufgepasst! Dank dieser App werden sich die Kids in den Ferien nie wieder langweilen. Sämtliche kinderfreundliche Aktivitäten weltweit sind zu finden, inklusive Bewertungen anderer Eltern.

13 Günstig Zug fahren: Trainline

Wer früh genug bucht, findet auf dieser App wahre Zug-Schnäppchen nach ganz Europa. Kurzstreckenfliegen war gestern!

