Ganz Japan feiert die Kirschblütenzeit

Die Kirschblüte markiert sowohl den Frühlingsbeginn als auch den Höhepunkt des japanischen Kalenders. Sie ist eines der wichtigsten Symbole einer symbolträchtigen Nation. In Japan steht sie für Schönheit, Aufbruch und Vergänglichkeit.

Umfrage Würde Sie eine Reise nach Japan interessieren? Ja, sehr.

Eher nicht, mich interessieren andere Orte mehr.

Ich reise nicht (so weit).

Eine bewegte Zeit

Die Tradition der Feierlichkeiten entstammt einer wild umkämpften Zeit. Sie bildet somit das wohl schönste Erbe der Kamakura-Zeit des 12. Jahrhunderts. Eine Epoche, in die rivalisierende Machtkämpfe mit entscheidenden Richtungswechseln fielen und in der der Kriegeradel den Hofadel allmählich verdrängte. Somit ist auch hier die Symbolik von Aufbruch und Vergänglichkeit enthalten.

Jedes Jahr lockt das Schauspiel zahlreiche Besucher an, die das Werk der Natur in Bewunderung fotografieren.





Auch Bonn blüht auf

Wer nicht ganz so weit weg will, ein wenig Atmosphäre des Spektakels aber dennoch erleben möchte, hat in Europa eine rosa Alternative. Die Heerstraße in Bonn verwandelt sich heuer auch wieder mit Kirschblüten in eine Blütenexplosion für das Auge. Was früher einmal ein Sehnsuchtsort war, wird durch die sozialen Medien zu einem belebten Ziel für Foto-Pilgerscharen.





Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(GA)