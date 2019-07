Geldabheben im Urlaub kann richtig teuer werden

Außerhalb des Euro-Raums berechnen viele Banken hohe Spesen beim Bezahlen und Geldbeheben mit der Bankomatkarte. Leider wird das vielen Urlaubern erst später beim Betrachten des Kontoauszugs bewusst.

Etwa in Kroatien oder in der Türkei kostet jede einzelne Benutzung der Bankomatkarte Geld – je nach Institut bestehen Unterschiede (Details in der Bildstrecke oben). Abhebungen kosten meist einen Fixpreis und eine Spanne vom Abhebungsbetrag. Laut Arbeiterkammer variieren die kosten bei einer Behebung von 400 Euro zwischen 2 Euro und 6,16 Euro, was einen Unterschied von 308 Prozent ausmacht.

Billiger als Abhebungen kommt das Bezahlen mit der Bankomatkarte im Geschäft. Wer beispielsweise um 60 Euro im Supermarkt einkauft, muss laut mit Spesen von 1 Euro bis 2,10 Euro rechnen. Bei einem Betrag von 400 Euro fallen demnach Kosten zwischen 1 Euro und 5,50 Euro an – ein Unterschied von 550 Prozent.

Quelle: ING

