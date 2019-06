Hier kriegst du im Urlaub am meisten für dein Geld

Hier ein Eis, da einen Drink: Urlauben kann ganz schön ins Geld gehen. In manchen Ländern kommt man mit dem Urlaubsbudget aber deutlich weiter als in anderen. Eine Auswertung der Bank Austria zeigt nun, in welchen Ländern man 2019 am meisten für sein Geld bekommt.

Umfrage Achtest du im Urlaub aufs Geld? Ja, ich vergleiche die Preise sehr genau

eher Ja

eher Nein

Nein - ich genieße einfach in vollen Zügen

Verglichen mit dem Preisniveau in Österreich erhält man in der Türkei beispielsweise mehr als doppelt so viel für sein Geld. Das heißt konkret: Für 100 Euro kann man sich in der Türkei so viele Waren und Dienstleistungen kaufen wie in Österreich für 219 Euro. Jeder Euro ist also mehr als doppelt so viel wert wie bei uns!

Die zehn günstigsten Destinationen findest du in der Bildstrecke!

(red)