Hannes Androsch plant Kurhotel für Reich & Schön

Dem österreichischen Unternehmer Hannes Androsch liegt das Wohl der Reichen und Schönen offenbar besonders am Herzen: Wie die Oberösterreichischen Nachrichten berichten, will der Ex-Finanzminister jetzt in Weißenbach am Attersee ein exklusives Gesundheits- und Kurhotel errichten. Dem Bericht zufolge hat Androsch seine Pläne vergangene Woche dem Gemeinderat präsentiert.

Dieser stehe den Plänen der Luxusherberge, die auf einem 6.500 Quadratmeter großen Seegrundstück, das gerade zum Verkauf steht, errichtet werden soll, positiv gegenüber. Insgesamt 60 Betten sollen hier zur Verfügung stehen und damit 100 Arbeitsplätze geschaffen werden.

Strengste Kur der Welt

Das Unternehmen "Vivamayr", hinter dem Androsch und seine Familie steht, betreibt bereits in Maria Wörth und in Altaussee zwei Kurhotels. In Tageskliniken in Wien und in London werden die internationalen Kunden nachbetreut – darunter befinden sich Topmanager, Schauspieler oder Models, die abnehmen oder einfach abschalten wollen.

"Vivamayr" setzt auf die sogenannte F.-X.-Mayr-Kur, die als eine der strengsten Kuren der Welt gilt.

