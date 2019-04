Hotel beschwert sich über schmarotzende Blogger

Eine Selfie-Kulisse aus Strand, Palmen und Meer - so magisch und perfekt, um einen Jetset-Lebensstil in sozialen Medien zu porträtieren. Nur nicht in jedem Hotel. Dem Inhaber des Hostels "White Banan Beach Club" auf der philippinischen Insel Siargao reicht es. Künftig würde man die dreiste Kooperationsanfragen sogenannter selbsternannter Influencer ablehnen - mit der Begründung, dass jemand, der sich selbst als solcher benennen müsse, es nicht wäre.

"Versucht es mal mit arbeiten"

"Wir erhalten viele Nachrichten, die Kooperationen mit Influencern betreffen, von Instagram-Influencern. Höflich möchten wir darauf aufmerksam machen, dass "White Banana" nicht daran interessiert ist, mit selbst ernannten "Influencern" zu "kooperieren". Wir würden vorschlagen einen anderen Weg zu suchen, um gratis zu essen, zu trinken oder zu schlafen. Oder ihr versucht es einfach mal mit arbeiten."



Bisher 11.500 Likes, 3000 Mal geteilt

Der Beitrag ging viral. Tausende Male wurde das Posting bereits geteilt. Viel Zuspruch, aber auch gemischte Reaktionen folgten. In Kritik geriet vor allem die Art der negativen Darstellung der Berufsgruppe von Influencern. Drei Tage später postete der Verfasser eine Klarstellung. Sie wären nicht gegen Influencer, sie würden auch mit ihnen kooperieren, jedoch gegen Schmarotzer und selbst ernannte Blogger. Mit richtigen Influencern hätten sie auch selbst bereits kooperiert - und in umgekehrter Weise bei ihnen angefragt.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich ein Hotel über Blogger aufregt. Bereits im Vorjahr sorgte eine Auseinandersetzung zwischen einem Hotel und einer Bloggerin für internationale Aufregung. Damals stellte das Dubliner Hotel eine Influencerin bloß, weil diese fünf kostenlose Nächte um den Valentinstag herum haben wollte.





