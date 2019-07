In New York eröffnet das erste Poster-Museum

Die Museumsmetropole bekommt Zuwachs von einer weiteren Ausstellungshalle. Das "Poster House" befindet sich im Stadtteil Chelsea und widmet sich als bisher einzigartiges erstes Poster-Museum in den USA ausschließlich der Welt der Plakate. Und einer wichtigen Botschaft.





Von privaten Spendern finanziert

Insgesamt wurden für die Gründung des Museums umgerechnet 8,9 Millionen Euro aufgewendet, die aus privaten Spenden zusammengetragen wurden. Das ist das erste Mal, dass in einem großen Rahmen der Kultur von Postern eine künstlerische Würdigung erfährt.

Zum Auftakt wird eine Sammlung von 7.000 Plakaten aus über 100 Ländern gezeigt. Im Zuge der Eröffnung wird es zwei sehr unterschiedliche Ausstellungen geben. Eine über den tschechischen Künstler Alphonse Mucha, dessen Werke seit 1921 nicht mehr gezeigt wurden, und eine über die deutsche Künstlergruppe Cyan, eine innovative Designgruppe mit Ursprung in Ost-Berlin der 1980er, geben.



In einer Welt der Kommunikation, in der Bildinhalte einen hohen Stellenwert haben, widmet sich das Poster House der Botschaft, an die Anfänge von Werbung zu denken und daran, dass sie einst als Kunstform begonnen hat.



