Das sind die Reisetrends der Millenials

Diesmal fiel das Augenmerk des Holiday Report, den Thomas Cook nun bereits das dritte Jahr in Auftrag gibt, um Kundenwünsche und Trends zu analysieren, auf die Zielgruppe der jungen Reisenden.

Umfrage Bedenkst du die ökologischen Auswirkungen deiner Reisen? Ja und ich versuche möglichst aufs Fliegen zu verzichten.

Ja, ich denke daran, unternehme (bisher) aber nichts.

Nein, dafür lebe ich sonst sehr umweltbewusst!

Nein - das ist mir ehrlich gesagt komplett egal.

Die Umfrage erfasst 1.951 Kunden und weitere 1.034 Millenials zwischen 19 und 35 Jahren. Was sich deutlich zeigt, ist der Wunsch nach einem individualisierten Urlaub. Dazu zählen eine authentische Küche mit regionalen Produkten, modernes Design und nachhaltige Ausflugsoptionen. Mittlerweile geht auch unter den Millenials eine Akzeptanz von organisierten Reisen und ein Trend zurück zum klassischen Reiseanbieter - jedoch mit individuellen Servicepaketen.

Auch bei den jungen Reisenden stehen die beiden Reiseziele Spanien und Griechenland weit vorn auf der Wunschliste. 82 Prozent investieren ihr Geld am meisten in Reiseerlebnisse. Ein Drittel sucht sich dafür bei Reiseveranstaltern Inspiration und ein wenig weniger - 29 Prozent - in sozialen Netzwerken. Auch das Essen im Hotel gewinnt zunehmend an Wichtigkeit. 58 Prozent finden das Speiseangebot besser als noch vor fünf Jahren.

70 Prozent der Millenials geben an noch nie einen One-Night-Stand im Urlaub gehabt zu haben. Die Hälfte hat daran Interesse. Zeit mit Freunden, Familie und Partner stehen im Fokus.

