Sind Sie Urlaubsreif? Das sind die Symptome

Energielos und unkonzentriert? Rastlos und gereizt? Der Blick in den Spiegel – ein Bild des Grauens? Die Symptome sind unterschiedlich, doch jeder kennt sie: Das Gefühl der absoluten Urlaubsreife.

BILLA Reisen präsentiert eine Liste zur Messung des persönlichen Urlaubsreifegrades. Erkenntnis ist bekanntlich der erste Weg zur Besserung.

1 Akutes Fernweh:

Ihre Gedanken schweifen von der Arbeit ab – und zwar Richtung Instagram-Posts der besten Freundin aus ihrem aktuellen Karibik-Urlaub. Beim Anblick Ihrer Flipflops im Schrank kombinieren Sie geistig schon den passenden Poncho für den Strand dazu und die Leseliste für die Hängematte wäre eigentlich auch schon fertig. Erste Anzeichen, dringend über einen Urlaub nachzudenken – eventuell in Mauritius oder auf den Malediven?

2 Konzentration schwindet

Typisch! Nach Ihrer Rückkehr aus dem Supermarkt fehlen drei Dinge von der Einkaufsliste. Gerade die tägliche Lieblingskolumne gelesen und am Ende haben Sie keine Ahnung von der Handlung? Den Hausschlüssel haben Sie diese Woche schon zum dritten Mal verlegt und das "kreative Chaos" ist schon lange keine Rechtfertigung mehr für den Zustand Ihres Schreibtisches. Achtung, Schussel-Alarm. Eine Relax-Auszeit im Wellness-Resort schafft neuen Fokus.

3 Miese Laune macht sich breit

4 Der Körper macht schlapp

Am Chef stört Sie schon das Geräusch seiner Schuhsohlen am Büroparkett und die Hupe Ihres Autos ist annähernd so oft in Gebrauch wie der Blinker? Ihre Kollegen nerven nur noch, ebenso wie der Nachwuchs, der Ihnen wieder einmal Löcher in den Bauch fragt? Wenn Geduld, Selbstironie und Begeisterung für Sie mittlerweile Synonyme für Zeitverschwendung sind, aufgepasst: Eine Kreuzfahrt könnte helfen – vielleicht sogar mit Ihren Freunden!Der Aufzug stellt plötzlich die eindeutig attraktivere Alternative zum feschen Personal Trainer dar? Ihr sonst so verlässlicher Gusto auf Cremeschnitten ist in letzter Zeit der Appetitlosigkeit gewichen und eine latente Rückenverspannung ist Ihr treuester Begleiter. Selbst die Augenringe sprechen eine klare Sprache – Regeneration ist ein Muss! Wie wäre es mit einem Alles Inklusive-Urlaub, wo Sie es sich so richtig gut gehen lassen?

5 Neid statt Inspiration

Den Urlaubs-Glow der Kollegin sehen Sie als Affront, statt sich für sie zu freuen. Die Urlaubsfotos des Bruders wollen Sie am liebsten gar nicht erst sehen und der sonst so inspirierende Blick in den Lieblings-Reiseblog hat zurzeit eher Frustrationspotential? So kann es nicht weitergehen – Sie sind definitiv reif für die (griechische) Insel!

BILLA Reisen rät allen Betroffenen, sich schon im Jänner etwas Gutes zu tun und den Sommerurlaub zu buchen. Das schont nicht nur die Nerven sondern auch die Geldbörse. Immerhin locken jetzt Frühbucherrabatte von bis zu 40 Prozent.

(ek/red)