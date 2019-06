So wird die Fahrt in den Urlaub zum Kinderspiel

Die Stausaison hat offiziell begonnen. Wer in den wohlverdienten Urlaub will, muss oft lange Stehzeiten in Kauf nehmen. Gar nicht so einfach, wenn auf der Rückbank die Kinder sitzen, denen langweilig ist.

Umfrage Stehen Sie oft im Stau? Ja, immer wenn ich verreise oder in die Arbeit will

Nein, ich habe meistens Glück

Ich höre vor jeder Fahrt Verkehrsfunk, das hilft

Ich fahre nie mit dem Auto

Zum Glück bieten Stau-Spiele Abhilfe, mit ihnen vergeht die Zeit wie im Flug. Ein Klassiker ist das Raten von Autokennzeichen.

Eine leichte Abwandlung ist das Kennzeichen-Bingo. "Ich-packe-meinen-Koffer-und-nehme-mit …" ist nicht nur spaßig, sondern auch ein gutes Training für das Kurzzeitgedächtnis.

Welche einfachen Spiele es sonst noch gibt, mit denen man sich während der Autofahrt in den Urlaub hervorragend die Zeit vertreiben kann, wird im Video verraten.

(ek/red)