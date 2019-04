Tinder-Tipps für Ihren nächsten Urlaub

An einem fremden Ort mit Locals unterwegs zu sein, ist das Beste, was einem passieren kann. Man kommt an Orte, die in keinem Reiseführer stehen, an geheime Partys, in authentische Restaurants und erlebt die Destination von einer ganz anderen Seite.

Dank Dating-Apps wie Tinder ist es einfacher als je zuvor, Leute kennen zu lernen. Ob Sie nun auf der Suche nach einer längeren Ferienromanze, einem One-Night-Stand oder einfach nach jemandem, der Ihnen die Stadt zeigt, sind: Für Alleinreisende ist Tinder ein Segen. Bevor Sie jedoch ein Date in einem Pariser Café oder den Museumsbesuch in Madrid klarmachen, finden Sie in der Bildstrecke einige Tipps.

(20min)