Wien ist grünste Hauptstadt Europas

Compare the Market, ein britisches Unternehmen für Preisvergleiche, hat anhand verschiedener Faktoren Hauptstädte bewertet und die notwendigen Qualitäten, die es braucht, um von einer grünen Stadt sprechen zu können, untersucht.

Wien hat gewonnen

Als umweltfreundlichste Stadt wurde Wien gekürt. Die österreichische Hauptstadt profitiert von der hohen Anzahl an Personen, die öffentliche Verkehrsmittel verwenden, der Qualität des Trinkwassers und der hohen Lebensqualität.

Ein Nachbarland schnitt ähnlich erfolgreich ab. Die Schweizer Hauptstadt Bern belegt den 2. Platz des Rankings. Entscheidend dafür war die dort vorhandene höchste Lebensqualität, viele Grünflächen, sauberes Wasser und wenige Staus.



Die Bewertungskriterien

Insgesamt waren zehn Faktoren als Bewertungskriterien ausschlaggebend: die Lebensqualität (Lebenserhaltungskosten, Mieten, Kriminalitätsrate, Gesundheitssystem, Umweltverschmutzung, Klima usw.), der Anteil an Personen, die öffentlich oder mit dem Rad zur Arbeit fahren, die Strecke an Fahrradwegen, Grünanlagen, Wasserqualität, Luftverschmutzung, Stunden, die im Verkehr verbracht werden, Durchschnittsmenge an CO2 und Staus.

In der Bildreihe finden Sie die ganze Top 10 der grünsten Städte Europas!



