Über diesen Mars-Krater machen sich alle lustig

"Ich wohne am A**** der Welt", ist ein beliebter Spruch, wenn jemand weit weg vom Schuss wohnt. Wo dieser Ort aber genau liegt, konnte aber nie genau festgestellt werden. Zumindest nicht auf der Erde.

Umfrage Würden Sie auf dem Mars leben wollen? Ja, natürlich. Das wär doch unglaublich toll.

Die Reise wäre mir zu lang.

Nein, mir gefällts hier auf der Erde zu gut.

Die Nasa hat auf der Oberfläche des Mars einen neuen Krater entdeckt. Das Foto davon wurde nun veröffentlicht. Und ja, er sieht einer bestimmten Körperstelle sehr ähnlich. Aber: Wenn ihnen auch die schwarzen und blauen Striemen nicht ungewöhnlich erscheinen, sollten Sie definitiv einen Arzt aufsuchen.

Ist es tatsächlich Eis?

Auf Twitter ist das Foto des Kraters bereits ein Renner. Dabei fragen viele, ob sich die Nasa sicher sei, dass es sich nicht um den Uranus handle. Der Hintergrund ist ein Wortwitz, der aber nur auf englisch funktioniert. Wir wissen aber wohl alle worum es geht.

Während sich das Netz über das Bild amüsiert, versuchen die Forscher herauszufinden wo genau dieser Krater herkommt. Zwar liegt ein Meteoriteneinschlag klar auf der Hand, jedoch ist man sich nicht sicher wie es zu der faszinierenden Farbgebung kommt. Dr. Veronica Bray von der University of Arizona glaubt, dass die schwarzen Striemen wie Basalt aussehen. Das die Gesteinsart in der Gegend vorkommt wäre auch nichts ungewöhnliches.

Die blaue Farbe bereitet den Wissenschaftlern aber noch ein wenig Kopfzerbrechen. Bray geht aber davon aus, dass dies ein Indiz für Eis unter der Marsoberfläche ist. Auch wenn es an der Stelle doch relativ ungewöhnlich wäre. Denn der Krater befindet sich am Äquator des Mars. Also eigentlich an der heißesten Stelle des Planeten.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(slo)