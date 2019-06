Auf diese Arten könnte die Welt untergehen

Der Weltuntergang ist ein beliebtes Thema in Hollywood. Ob "Armageddon – Das jüngste Gericht", "The Day After Tomorrow", oder "Independence Day" - das Ende der Welt hat viele Facetten.

Umfrage Wird die Welt eines Tages untergehen? Ja, ganz bestimmt.

Nein, das glaube ich eher nicht.

Ich habe keine Ahnung.

Ist mir völlig egal.

Im echten Leben wird der Weltuntergang aber vermutlich ganz anders stattfinden als in Hollywood-Filmen dargestellt - sofern er überhaupt passieren wird.

Vor allem der Klimawandel bereitet den Wissenschaftern große Kopfschmerzen. Bereits ab dem Jahr 2050 soll die Menschheit massive Probleme durch tödliche Hitze, Wasserknappheit und Lebensmittelmangel bekommen.

Globale Probleme bedrohen Menschheit

Die Menschheitsgeschichte wird aber nicht nur von globalen Problemen wie der Klimakrise bedroht. Auch andere Faktoren können eine zentrale Rolle für einen möglichen Weltuntergang spielen.

Auf welche Art und Weise die Welt untergehen könnte, erfahren Sie im Video oben.

