Dieser gruselige Schädel ließ Forscher lange rätseln

Ein sensationeller Fund versetzt die Wissenschaft in Aufruhr. In Sibirien wurde ein Schädel gefunden, bei dem man lange nicht wusste, um was es sich handelt.