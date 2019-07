Eine Insel auf einer Insel auf einer Insel

Die kleine Insel Vulcan Point liegt in einem See auf den Philippinen. Auf dem felsigen Eiland wachsen einige Büsche, ansonsten ist sie wenig beeindruckend, wenn auch hübsch gelegen.

Insel auf einer Insel auf einer Insel

Vulcan Point liegt in einem kleinen See auf einer Kraterinsel. Diese wiederum befindet sich im Kratersee des Vulkans Taal. Beides zusammen liegt auf der philippinischen Insel Luzon. Die kleine Insel 70 Kilometer südlich von Manila ist damit eine der sehr wenigen Inseln in einem See auf einer Insel in einem See auf einer Insel.

Das ist ähnlich wie bei russischen Matrjoschka-Puppen. Öffnet man eine, kommt eine kleinere Puppe darin hervor, die wiederum eine kleinere enthält und so weiter. Um den leichten Schwindel zu umgehen, der die meisten Menschen bei der Aufzählung befällt: Vulcan Point ist eine Insel dritter Ordnung. Mit ihren gerade mal 75 Metern Länge galt Vulcan Point lange als größtes, weil einziges Third Order Island.

Namenslose Insel

Das größte Sub-sub-sub-Eiland ist etwa vier Hektaren groß, wie man inzwischen weiß. Die namenlose Insel liegt auf einer Insel im Nettillingsee auf Baffin Island im nordöstlichen Kanada bei den Koordinaten 69.793° N, 108.241° W. Eine weitere Insel dritter Ordnung wurde vom Lifestyle-Magazin CN Traveller bei 69.793° N, 108.241° W entdeckt. Sie liegt in der kanadischen Provinz Ontario auf Viktoria Island und könnte sogar größer sein.

Beide Inseln liegen am Polarkreis und damit so abgelegen, dass sie vermutlich noch nie ein Mensch betreten hat. CN Traveller weist darauf hin, dass Victoria Island bei 200.000 Quadratkilometern Fläche nur 2.000 Einwohner hat. Andere Inseln dritter Ordnung konnten wir bei unseren Recherchen nicht finden. Falls noch mehr von ihnen gefunden werden, dann vermutlich von einem Map-Junkie auf Google Earth. Es ist wahrscheinlich, dass sie sich ebenfalls in den großen Seegebieten des nördlichen Kanada befinden.

Einzige bewohnte Insel zweiter Ordnung

Bewohnbar ist dagegen die größte Insel zweiter Ordnung, Treasure Island. Diese liegt – Überraschung – in der kanadischen Provinz Ontario im Mindemoyasee auf Manioulin Island, das im Huronsee liegt. Einst beherbergte sie ein Touristencamp, dann wurde sie von einem Unternehmer gekauft. Ständige Bewohner gibt es auf der etwa anderthalb Kilometer langen Insel nicht.

Ein Blick auf die Hütten auf Treasure Island



