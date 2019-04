6 Gratistipps für einen tiefen, erholsamen Schlaf

Wer Mühe beim Einschlafen hat oder nachts öfter aufwacht, muss nicht gleich zum Arzt. Meist helfen bereits kleine Änderungen des eigenen Verhaltens, um morgens ausgeruht aufzuwachen. Die Tipps gibt's im Video oben.

Wer möchte, kann auch die sogenannte hypnotische Suggestion der Universität Freiburg ausprobieren. Zwar funktioniert die Methode nicht bei jedem, merken die Freiburger Forscher an, aber wenn sie wirke, wirke sie richtig gut. Das haben gleich mehrere Studien gezeigt.

Das bedeutet: Mithilfe der Technik, bei der eine ruhige Stimme Beruhigendes vorträgt, werden rasende und negative Gedanken vertrieben und der Tiefschlaf wird messbar verlängert.

Wer es testen möchte, wird auf den Seiten der Universität Freiburg fündig. Alles, was Sie tun müssen, ist "Hypnotische Suggestionen (Tiefschlaf)" anklicken.

Bonus-Tipp: Schlafen Sie doch mal kürzer

Einschlafen, Durchschlafen und zu frühes Erwachen – diese Probleme plagen Menschen mit Schlafstörungen. Die typische Reaktion: Noch früher ins Bett gehen, um Schlaf nachzuholen. Doch genau das ist falsch.

Schlafforscher raten zu folgendem Vorgehen: Zuerst sollte man feststellen, wie lange man schläft und wie viele Stunden man eigentlich schlafen will. Dann macht man einen Plan, dass man 2 Wochen lang wirklich nur fünf Stunden im Bett liegt. Und nach und nach verlängert man das um eine halbe Stunde. So lernt man, wieder durchzuschlafen und kriegt das Vertrauen in den eigenen Körper zurück.

