Check-Liste ein Sommer-Picknick

Auch dem letzten Stubenhocker ist jetzt klar: Der Sommer ist endlich da. (die nächsten frühlingshafteren Tage ausgeklammert) Das sollte genossen und vor allem gefeiert werden! Am besten natürlich draußen in der schönen Natur. In gemütlicher Runde zusammen mit den Lieblingsmenschen.

Umfrage Machen Sie gerne ein Picknick? Ja, ich liebe ein schönes Picknick.

Nein, ich bin kein Picknick-Typ.

Kommt auf das Wetter an.

Kommt auf den Partner an.

Ich mache immer ein Picknick zu Hause auf der Couch vor dem TV.

Ob im schattig-kühlen Park oder gleich an einem See oder Fluss, für die nasse Erfrischung zwischendurch: Österreich bietet zahlreiche Kulissen für ein Sommer-Picknick im Freien. Damit Sie es unbeschwert genießen und mit Ihren Freunden die Woche stilvoll ausklingen lassen können, haben wir in der Bildreihe eine Check-Liste zusammengestellt. So wird Ihr Picknick ein echtes Highlight.

(GA)