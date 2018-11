Das ist der dreckigste Ort in Ihrem Badezimmer

Gleich werden Sie sich nicht mehr vor öffentlichen Toiletten ekeln, sondern vor dem eigenen Badezimmer. Denn Wissenschaftler der University of Colorado Boulder in den USA haben herausgefunden, dass es dort einen Ort gibt, an dem sich wesentlich mehr Bakterien befinden.

Umfrage Wie oft putzen Sie Ihr Badezimmer? Täglich

Mehrmals pro Woche

Einmal pro Woche

Alle zwei Wochen

Einmal pro Monat

Weniger als einmal pro Monat

Nie

Ich habe eine Putzfrau

Dabei handelt es sich etwa nicht um den Klo-Besen, sondern um die Dusche, genauer gesagt den Abfluss und - jetzt kommt's - den Duschkopf!

Wie das sein kann, was Sie dagegen unternehmen können und warum Desinfektionsmittel nichts helfen, erfahren Sie im Video!

(kiky)