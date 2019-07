Das sind die teuersten Wohnungen der Welt

Tja, Millionär müsste man sein! Dann könnte man sich diese Luxus-Unterkünfte leisten. "Heute.at" präsentiert die teuersten Wohnungen der Welt.

1. "Tour Odéon" in Monaco

Das Penthouse kostet etwa 380 Millionen Euro. Zwei über 170 Meter hohe Türme sowie ein Swimming-Pool auf dem Dach präsentieren die rund 2.800 Quadratmeter Wohnfläche.

Es gibt sogar ein hauseigenes Catering-Service, einen Infinity Pool mit Wasserrutsche und eine riesige Tanzfläche. Der Besitzer erhält zudem einen wunderschönen Ausblick über die Küstenregion Côte d’Azur.

2. Hyde-Park-Penthouse in London

Diese Wohnung ist um rund 223 Millionen Euro zu haben. Die Fenster bestehen aus kugelsicherem Glas, zudem wird das Haus von Special Forces-Mitarbeitern rund um die Uhr überwacht. Auf knapp 1.600 Quadratmetern kann man sich dennoch noch frei bewegen.

3. Penthouse im Pierre Hotel in New York

Für knapp 119 Millionen Euro erhält der Käufer ein 1.114 Quadratmeter großes Appartement mit vier Terrassen, Suiten für Gäste und zwei Hausmädchen.

4. One 57 Winter Garden Penthouse, New York

Rund 108 Millionen Euro kostet dieses Anwesen. Auf einer Fläche von etwa 1.200 Quadratmetern gibt's neben einem großzügigem Wohnraum ein Yoga-Studio und einen Hunde-Friseur dazu! Auch ein Ballsaal für etwa 200 Gäste ist inkludiert.

5. City Spire Penthouse, New York

Das nächste Penthouse ist ebenfalls im Big Apple zu finden. Das City Spire ist für etwa 90 Millionen Euro zu haben. Die Wohnung besitzt die höchstgelegene Terrasse der USA. Auf rund 743 Quadratmetern gibt es zudem ein Esszimmer für 20 Gäste und einen Privat-Lift.

6. 432 Park Avenue Penthouse, New York

Wir bleiben in New York: Im 432 Park Avenue Penthouse lässt es sich ebenso gut leben. Die Terrasse bietet 300 Gästen Platz. Der Preis beträgt wieder 90 Millionen Euro.

7. South Bank Tower Penthouse, London

Das South Bank Tower Penthouse in London hat knappe 440 Quadratmeter und bietet einen wunderbaren Ausblick auf die Themse und das Zentrum der englischen Hauptstadt. Für knapp 90 Millionen Euro dürfen Sie einziehen!

8. Opus Apartment, Hongkong

Das Opus Apartment Penthouse in Hongkong ist ein echter Hingucker. Star-Architekt Frank Gehry höchstpersönlich hat dieses 12-stöckige Luxus-Gebäude entworfen. Jede Wohnung inklusive Privat-Pool umfasst ein gesamtes Stockwerk. Die rund 502 Quadratmeter sind für etwa 54 Millionen Euro zu haben.

9. Clermont Residence Super Penthouse, Singapur

Dieses Penthouse in Singapur kostet "nur" 44 Millionen Euro. Im höchsten Wohngebäude der Stadt erwartet den Bewohner auf rund 1960 Quadratmetern ein dreistöckiges Penthouse inklusive Gartenanlage auf dem Dach.

10. "56 Leonhard" in New York

Diese Suite ist ebenfalls um 44 Millionen Euro zu kaufen. Die Wohnung besteht fast durchgehend aus deckenhohen Fenstern. Auf den rund 483 Quadratmetern mit spektakulärer Aussicht Wohnung ist auch ein länglicher Pool für Langstrecken-Schwimmer inkludiert.

