Ausverkauft! Dieses Klopapier löst Hype aus

Aktuell schießt die Limited Edition des "Sanft & Sicher Toilettenpapiers" von dem durch die Decke. Der Grund: auf Verpackung und dem Papier ist ein süßer Mops mit Blumenkrone abgedruckt. Daneben steht in einer Sprechblase: "I love you" – "Ich liebe dich".

Umfrage Klopapier mit Mops: Werden Sie bei der Limited Edition zuschlagen? JAAAA!!!! <3

Klar, wenn es in den Filialen noch was gibt.

Das ist mir sowas von Powidl...

Nein, ich brauch keine solchen Spielereien. Ist eh alles fürn ...

Mehr brauchte es nicht. In den deutschen Filialen der Drogeriekette war das Klopapier sogar kurzzeitig ausverkauft. Neben den vielen Fans der glubschäugigen Hunderasse, deckten sich auch Spekulanten bei Hamsterkäufen mit Unmengen an Packungen der Limited Edition ein.

Sie witterten offenbar das große Geld, denn kurz darauf landeten diese auch schon auf Verkaufsplattformen im Netz. So findet sich etwa auf eBay Angebote, bei denen mehr als 10 Euro pro Packung (dreilagig, 8 Rollen á 150 Blatt) verlangt wird. Das ist mehr als das Fünffache des Handelspreises. Es finden sich aber noch weit teurere Angebote.

Kommt der Wahnsinn auch nach Österreich?

Bei dm sieht man diese Hamsterkäufe kritisch und lässt ausdrücklich ausrichten, dass diese nicht erwünscht seien. Das "super süße Mops-Papier" soll mittlerweile in den meisten Märkten wieder erhältlich sein, erklärte das Unternehmen via Facebook und appelliert an die Mops-Fans: "Anstatt die Produkte überteuert auf diversen Plattformen zu kaufen, schaut lieber im Filialfinder nach, wo sie in eurer Nähe verfügbar sind."

Demnächst soll es die Limited Edition mit dem Mops übrigens auch in Österreich geben. Auf Anfrage der "Presse" erklärte das Unternehmen, dass diese voraussichtlich ab Anfang Februar in den heimischen Filialen zu kaufen sein wird. Bleibt zu hoffen, dass genug für alle geliefert wird.

