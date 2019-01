Ich ziehe von Zuhause aus – worauf muss ich achten?

Du hast einen neuen Job begonnen oder das Studium angefangen und der Abschied vom Hotel Mama wird tatsächlich Realität. Das ist ein großer Schritt in Richtung Selbstständigkeit und markiert den Beginn eines neuen und aufregenden Lebensabschnitts.

Neben vielen tollen Erfahrungen in den eigenen vier Wänden heißt es jetzt aber auch: Verantwortung übernehmen. Und das schon bei der Planung.

Mit der Checkliste geht beim Auszug nichts vergessen:

1 Budget

1. Erstelle ein Budget. So weißt du, ob du dir den Auszug tatsächlich leisten kannst. Zudem hast du so deine Ausgaben besser im Griff.

2 Genauigkeit

Verschätze dich nicht! Bei der Budgetberechnung solltest du unbedingt auch die Mietkaution und die Nebenkosten berücksichtigen.

3 Kosten nicht unterschätzen

Plane genug Geld für Essen und Haushalt ein. Die Kosten dafür werden oft unterschätzt.

4 Der Umzugstag

Für den Einzugstermin bzw. das Siedeln hat man normalerweise einen Urlaubstag zur Verfügung. Die genaue Regelung sollte mit dem Arbeitgeber abgesprochen werden.

5 Hilfe beim Übersiedeln

Nicht nur den fleißigen Helfern zuliebe sollte das Hab und Gut am besten in Kartons verpackt werden. Umzugskartons gibt's relativ günstig in Möbelhäusern oder Baumärkten zu erstehen.

6 Regeln im neuen Heim

Kläre im Voraus ab, ob Haustiere, Musikinstrumente oder Partys in der neuen Wohnung erlaubt sind. So kann man sich Probleme mit dem Vermieter ersparen.

7 Mängel festhalten

Mängel wie Löcher in den Wänden oder tiefe Kratzer im Parkett solltest du bei der Übernahme unbedingt dokumentieren, damit du beim Auszug nicht dafür haftest und zur Kasse gebeten wirst.

8 Meldezettel

Nicht auf das Ab- und Anmelden der neuen Adresse beim Meldeamt vergessen! Außerdem sollte die neue Anschrift bei allen anderen wichtigen Stellen (von denen man regelmäßig Post erwartet) angegeben werden.

9 Hallo sagen

Stelle dich bei deinen Nachbarn vor. Das ist nicht nur eine schöne Geste, gute Beziehungen im Wohnumfeld sind immer nützlich.

10 Partytime!

Ist der Umzug geschafft, hast du allen Grund zum Feiern. Ob im kleinen Kreis oder mit einer großen Party: Genieße deine neue Freiheit. Aber Achtung: Punkt 6 nicht vergessen!

