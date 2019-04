Bald kann man Ikea-Möbel mieten

Wie der schwedische Möbelriese bekannt gab, wird er im Rahmen eines Konzernumbaus das Konzept der Möbelvermietung ausprobieren. Die Testphase hat soeben begonnen.

Angefangen mit ausgewählten Kategorien

Getestet wird in 30 Ländern. Gestartet wird mit der Schweiz, den Niederlanden, Schweden und Polen. Zunächst wird sich das Mietangebot auf einzelne Kategorien konzentrieren. In den Niederlanden werden Studenten die Möglichkeit haben, für die Einrichtung ihrer Zimmer, Möbel zu mieten und in der Schweiz werden zuerst Büromöbel angeboten. Im kommenden Jahr werden die weiteren der 30 Länder folgen.

Innenstadtlagen werden gesucht

Momentan sucht das Unternehmen Lokalflächen in den Zentren von Großstädten. Für den weltweit größten Möbelkonzern ist auch Österreich ein wichtiger Markt. Gerade wird am Wiener Westbahnhof ein neuer Ikea geplant. Der Baustart soll noch im Jahr 2018 erfolgen. Die Eröffnung wird 2021 stattfinden.

Neue Konzepte gegen Online-Konkurrenz

Um sich gegen die Konkurrenz im wachsenden Online-Markt zu wappnen, möchte man zudem kleinere Märkte in Innenstadtlagen eröffnen. Weltweit werden derzeit Standorte dafür gesucht. Ziel der Aktion ist es, nachhaltiger zu wirtschaften. Mit im Ausbau soll in den nächsten Jahren auch die Vermittlung von Aufbauhilfen sein.





