Kauf dir besser keinen Hund in dieser Farbe

Nicht nur in der Mode, auch bei den Fellfarben von Haustieren gibt es Trends. Aktuell besonders angesagt sind etwa Hunde mit blaugrauer Haarpracht.

Umfrage Haben Sie Hunde zu Hause? Ja, mehrere.

Ja, einen.

Nein, ein anderes Haustier.

Nein.

Bei Französischen Bulldoggen und American-Staffordshire-Terriern nennt sich das "Blue Line", bei Labradoren Silber oder "Charcoal" (engl. für Holzkohle). Bei Letzteren ist auch die Farbe Champagner äußerst beliebt.

Doch die Sache hat einen Haken: So kann die spezielle Tönung für die Vierbeiner schwerwiegende Folgen haben.

Implantiertes Gen

Verantwortlich für die spezielle Fellfarbe ist das sogenannte Dilute-Gen (engl. "to dilute": verdünnen). Dieses sorgt für eine Verkleinerung der farbgebenden Pigmentkörnchen und damit fur eine Aufhellung des Originalfarbtons. Beim Labrador wird dadurch aus Braun der Farbton Silber, aus Schwarz Charcoal und aus Gelb Champagner.

Doch das Gen, das bei Labradoren, Französischen Bulldoggen und American-Staffordshire-Terriern nicht von Natur aus vorkommt, sondern von Züchtern bewusst eingesetzt wird, bewirkt auch noch etwas anderes: Es kann die Tiere richtig krank machen.

Auf die Mutation folgt die Qual

Mutiert das Gen, erhöht es für den Hund die Gefahr, an Farbmutantenalopezie, kurz CDA (Color Dilution Alopecia) zu erkranken. Die chronische Hautentzündung, die mit Fellverlust, stark juckenden Ekzemen und offenen Wunden einhergeht, wird auch als Blaues-Dobermann-Syndrom bezeichnet.

Tatsächlich waren die durch das implantierte Gen hervorgerufenen Nebenwirkungen bei Dobermännern so stark, dass die entsprechende Zucht als Qualzucht verboten wurde.

Bei Weimaranern ist das anders

Bei anderen Rassen ist das noch nicht gesetzlich geregelt, allerdings sind in den anerkannten Zuchtverbänden des kynologischen Dachverbands FCI sowie den Unterverbänden Hunde mit unnaturlicher, eingezuchteter Dilution schon immer verboten gewesen, wie Daniela Koppenhöfer, Veterinärbiologin und Autorin, dem Dogs-magazin.de sagte.

Die Gründe dafür liegen auf der Hand. So sind die möglichen Folgen der verwässerten Fellfarbe für die Hunde äußerst qualvoll. Durch das ständige Kratzen stünden sie ständig unter Strom. Dadurch könne es langfristig auch zu Schäden an Herz und Immunsystem der Tiere kommen, so die Expertin weiter. Zudem wiesen sie oft Verhaltensstörungen auf.

Ganz anders verhält es sich dagegen bei Weimaranern oder Deutschen Doggen: Bei ihnen kommt das Dilute-Gen natürlich vor und beschert daher den Tieren keine unschönen Nebenwirkungen.

Die Bilder des Tages

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(fee/20 Minuten)