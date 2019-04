Laura wohnt auf Van-zigen acht Quadratmetern

Laura Horvat (29) erfüllt sich ihren großen Traum auf kleinstem Raum: Die Yogalehrerin aus Niederösterreich hat ihre Wohnung aufgelöst und bereist seit Dezember die Welt in ihrem Campervan.

Ihr Freund Markus, Spezialist für Tiny-Häuser, baute ihr einen Fiat Ducato zum mobilen Mini-Heim um: Auf knapp acht Quadratmetern hat Laura sogar eine Dusche, ein kleines WC und eine richtige Heizung. "Ich brauche nicht viel", so die Abenteurerin, die früher ein Café in Thailand betrieb. Auf Instagram gewährt sie regelmäßig Einblicke in ihre kleine, große Welt.

(sk)