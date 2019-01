Wer hier lebt, verdient 130.000 Dollar im Jahr

Sie haben nicht nur schon immer von einer Insel geträumt, sondern sind auch auf der Suche nach einem neuen Job? Dann könnte heute ihr Glückstag sein: In San Francisco gibt es eine kleine Insel mit Leuchtturm und Mini-Hotel, die künftig Ihr Zuhause sein könnte. Das Beste daran? Sie könnten damit 130.000 Dollar im Jahr verdienen.

Umfrage Würden Sie gerne auf einer eigenen Insel wohnen? Ja, je abgelegener, desto besser!

Ja, aber nur wenn das Festland in der Nähe ist.

Vielleicht für eine gewisse Zeit.

Nein, ich habe lieber Festland unter den Füssen.

Weiß nicht.

Leuchtturmwächter und Gastgeber

Die East Brother Light Station gibt es bereits seit 145 Jahren. Neben dem Leuchtturm ist vor allem das kleine Hotel auf der Insel ein Besuchermagnet, dessen Führung gehört ebenfalls zu den Aufgaben des künftigen Leuchtturmwärters.

Derzeit wird diese Arbeit von Che Rodgers und Jillian Meeker erledigt. Das Paar hielt die Insel die vergangenen zwei Jahre instand und betreute die Gäste. Per April 2019 wollen die beiden aber aufhören und suchen nun Nachfolger.

Anforderungen

Eine eigene Insel, die Gästebetreuung, der Leuchtturm – und dafür 130.000 Dollar verdienen? Das klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Tatsächlich gibt es an die neuen Wärter natürlich einige konkrete Anforderungen. In erster Linie: Sie müssen zu zweit sein, eine Person muss einen Bootsführerschein der Küstenwache aufweisen.

Die neuen Wärter sind nicht nur für den Leuchtturm zuständig, sondern auch für das Mini-Hotel mit fünf Betten. Sprich: Jemand muss für Verpflegung sorgen, die Gäste müssen von und zum Festland gefahren werden, die Zimmer müssen geputzt und Gäste vor Ort betreut werden. Bewerber mit Erfahrungen im Gastro-Bereich werden bevorzugt.

Die neuen Wärter würden Mitte April mit einem zweiwöchigen Einführungskurs anfangen. Das Gehalt hängt auch von der Belegung des Hotels ab, ist aber laut Pressemitteilung in den vergangenen Jahren immer gestiegen und lag zuletzt bei den erwähnten 130.000 Dollar.

Kein WLAN, kein TV-Anschluss

Zwar ist die Insel nicht so weit vom Festland entfernt, trotzdem gibt es dort weder einen TV-Anschluss noch Internet. Wem das also doch zu abgelegen ist, der könnte die Insel als Gast besuchen – sie ist von San Francisco aus in rund 30 Minuten erreichbar.

Die Bilder des Tages

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren: