Wann Spinnen am liebsten in unsere Häuser krabbeln

Menschen, die an Arachnophobie (Anm. Spinnenangst) leiden sollten jetzt gut aufpassen!

Denn in einer Untersuchung der Universität Gloucestershire in England konnte nun nachgewiesen werden, zu welcher Uhrzeit die haarigen Achtbeiner am liebsten in Häuser und Wohnungen krabbeln.

Laut Forschern sollten sie nämlich um exakt 19.35 Uhr sämtliche Fenster und Türen schließen, um eine keine ungebetenen, achtbeinigen Gäste in den eigenen vier Wänden zu haben.

Vor allem Männchen sind "Einbrecher"

Um diese Uhrzeit herrscht bei den Spinnen nämlich regelrechter Hochbetrieb, was das Einquartieren in Häuser und Wohnungen betrifft.

Warum die meisten "Einbrecher-Spinnen" übrigens Männchen sind, sehen Sie im Video oben.

