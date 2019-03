Was ein Stubentiger als Mitbewohner braucht

Sie sind also ein Katzenfreund oder eine Katzenfreundin? Super! Solange Sie nicht wie die "Crazy Cat Lady" bei den Simpsons mit Katzen um sich werfen, ist alles okay.

Umfrage Mögen Sie Katzen? Ja, ich liebe Katzen! 78 % 78 % Es geht so. Ich mag sie, will aber keine eigene haben. 4 % 4 % Nein, bin kein Katzenmensch. 2 % 2 % Ich mag alle Tiere. 13 % 13 % Mögen nicht besonders, aber ich finde sie süß. 3 % 3 % Insgesamt 178 Teilnehmer

Im Gegensatz zu Hunden muss man mit Katzen nicht täglich spazieren gehen, sie können sich generell besser allein beschäftigen und verrichten auch ihr Geschäft ohne unsere Hilfe. Damit ein Katze in einer Wohnung aber richtig happy ist, sollte man die typischen Verhaltensweisen einer Katze beachten.

In der Bildstrecke zeigen wir Ihnen, was eine Wohnung braucht, damit sich darin jede Katze wohlfühlt. Während Katzen im besten Fall nach draußen können, richten sich vereinzelte Tipps auch an reine Hauskatzen.

