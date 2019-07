Polizei löst illegalen Rave in Parndorf auf

Am Sonntag kam es in Parndorf zu einem illegalen Rave. Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilt, fand die Party in einer Schottergrube statt und dauerte vier Stunden. Um 5:00 Uhr morgens wurde die Veranstaltung, für die es keine Genehmigung gab, durch die Polizei eingestellt.

Umfrage Illegale Partys - harmlos oder nicht? Ach Mann, wir haben doch größere Probleme als feiernde Menschen - absolut harmlos!

Wenn niemand gestört wird, ist es es OK.

Kommt ganz darauf an - Lärm, Drogen etc.

Das ist nicht harmlos und gehört streng bestraft.

Ich bin noch viel zu müde, um zu antworten.

Die Polizei erstattete entsprechende Anzeigen bei der Verwaltungsbehörde. Bei Verkehrskontrollen der abreisenden Teilnehmer konnte bei fünf Fahrzeuglenkern eine durch Suchtgift verursachte Beeinträchtigung festgestellt werden.



