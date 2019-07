Ursache unklar 23. Juli 2019 07:02; Akt: 23.07.2019 08:07 Print

Schilfbrand bei Mörbischer Seebühne

In Mörbisch kam es in der Nacht auf Dienstag zu einem Feuerwehreinsatz, weil Schilf auf einer Insel in Brand geraten war. Die Ursache ist unklar.