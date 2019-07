Unfall in Italien 25. Juli 2019 19:47; Akt: 25.07.2019 19:47 Print

Burgenländer (32) stürzt in Gülle-Zisterne und stirbt

Ein 32-jähriger Burgenländer ist am Donnerstag in der lombardischen Ortschaft Maccastorna in Italien in eine Zisterne gestürzt und tödlich verunglückt.