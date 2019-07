Einbruch in Mörbisch: Kennen Sie diesen Mann?

Die Ruster Polizei ist seit Mitte Juni auf der Suche nach diesem mutmaßlichen Einbrecher. Am 12. Juni diesen Jahres soll dieser Mann in ein Haus in Mörbisch am See (Bezirk Eisenstadt Umgebung) eingestiegen sein und dabei Bargeld im Wert von 3.500 Euro gestohlen haben. Die Besitzer kamen am Abend nach Hause und fanden ihr Haus durchwühlt vor.

Umfrage Wurden Sie schon mal Opfer eines Einbruches? Ja, leider schön öfters.

Ja, 1 Mal.

Nein, noch nie.

Nein, aber ich habe schon eingebrochen.

Kurz vor der Tat entstanden die Fotos aus der privaten Überwachungskamera der Geschädigten. Es zeigt den Verdächtigen auf einem Steg vor dem Haus. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Eisenstadt wurden nun die Bilder veröffentlicht. Die Polizei Rust ersucht um sachdienliche Hinweise.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(mr)