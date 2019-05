Auf Friedhof 03. Mai 2019 08:09; Akt: 03.05.2019 08:38 Print

Polizisten retten verletzte Waldeule vor Krähen

Zwei Polizisten haben am Donnerstag eine Waldeule auf einem Friedhof im Bezirk Neusiedl am See gerettet. Mehrere Krähen hatten das verletzte Tier attackiert.