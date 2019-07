In Sopron 04. Juli 2019 16:28; Akt: 04.07.2019 16:42 Print

Geflohener Häftling aus Eisenstadt gefasst

Ein 19-jähriger Häftling, der am Mittwoch nach einer Behandlung im Krankenhaus in Eisenstadt die Flucht ergriff, wurde am Abend in Sopron gefasst.