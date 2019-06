Bizarrer Fund 27. Juni 2019 17:13; Akt: 27.06.2019 17:42 Print

Plötzlich lag eine riesige Schlange vor der Haustür

Die burgenländische Polizei musste am Donnerstag zu einem kuriosen Einsatz ausrücken. Mitten in Trausdorf an der Wulka wurde eine meterlange Würgeschlange entdeckt.