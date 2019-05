Kurzschluss ließ Schiffe in Flammen aufgehen

Vor wenigen Tagen standen vier Ausflugsschiffe im Hafen von Mörbisch am See (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) in Flammen. Der Brand wurde "mit hoher Wahrscheinlichkeit" nicht vorsätzlich gelegt. Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilt, dürfte ein Kurzschluss in einer Stromleitung der Grund für den Brand gewesen sein.

Die Ermittlung der Brandursache gestaltete sich laut Polizeiangaben äußerst schwierig. Die Schiffe waren durch thermische Einwirkung nahezu total zerstört und standen teilweise unter Wasser. Brandschutt musste mitunter händisch entfernt werden, um mögliche Brandspuren vorzufinden. Abschließende Ermittlungen sollen in den nächsten Tagen erfolgen.



