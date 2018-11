Opfer (75) rief noch selbst um Hilfe, starb im Spital

Am Samstagnachmittag hat sich im burgenländischen Rohrbach ein Blutbad ereignet. Eine 75-jährige Pensionistin wurde in ihrem eigenen Haus von einem Messerstecher angegriffen und schwer verletzt. Sie konnte noch selbst den Notruf wählen und wurde von Polizei und Rettung erstversorgt. Zwei Stunden später starb das Opfer aber im Schockraum des Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt.

Mutmaßlicher Täter gefasst

Bei dem Verdächtigen handelt es sich laut dem ORF um einen 31-jährigen Burgenländer. Er wurde noch im Ortsgebiet festgenommen und verweigert seither jede Aussage zur Tat. Es war zunächst unklar, in welchem Verhältnis er zum Opfer steht.

Der Ehemann der Getöteten konnte am Abend noch nicht vernommen werden, er steht unter Schock.



