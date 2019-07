Eisenstadt 23. Juli 2019 12:11; Akt: 23.07.2019 12:51 Print

Pkw gegen Zug: 24-Jähriger schwer verletzt

Am Dienstag kam es in Eisenstadt zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Pkw prallte an einem unbeschrankten Bahnübergang gegen einen Zug.